++ Region: Bis zu 20 Grad am Wochenende — Nächte bleiben frostig ++

Tagsüber Sonne und bis zu 20 Grad, nachts kann es in manchen Regionen gefrieren: So zeigt sich das Wetter am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter am Wochenende sonnig und frühlingshaft. Die Temperaturen klettern heute auf 17 bis 20 Grad, in Hochlagen auf 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Neben durchziehenden Schleierwolken bleibt es sonnig und trocken.

In der Nacht zum Samstag kühlt es deutlich ab. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 1 Grad, in Tal- und Muldenlagen auf bis zu minus 1 Grad. Gebietsweise kann es laut dem DWD in Bodennähe frieren. Vor allem in Flussniederungen ist demnach Nebel möglich, lokal mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Himmel durch Saharastaub eingetrübt

Für Samstag sagen die Meteorologen viel Sonne vorher, die durch Saharastaub allerdings zeitweise gedämpft werden kann. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag sinken die Werte in höheren Berglagen auf 6, sonst 4 bis 1 Grad. In Tal- und Muldenlagen können sie lokal auf bis zu minus 1 Grad fallen. Erneut ist gebietsweise Frost in Bodennähe möglich.

Am Sonntag geht es heiter und teils sonnig weiter. Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. (Quelle: dpa)