Föhren: Karneval trifft Handwerk – Stadtprinzenpaar zu Besuch bei ESS Elektromotoren

FÖHREN. Besonderer Besuch in der Elektromotorenwerkstatt ESS in Föhren: Am gestrigen Dienstag, 3. Februar, begrüßte das Unternehmen das amtierende Trierer Stadtprinzenpaar Lea und Tommy in seinen Räumlichkeiten.

Anlass des Besuchs war die Unterstützung des Prinzenpaares durch die Firma im Rahmen eines Sponsorings. ESS Elektromotoren ist auf die Reparatur und Instandsetzung von Elektromotoren, Pumpen sowie Servomotoren spezialisiert und steht seit über 25 Jahren für fachliche Kompetenz und regionale Verbundenheit.

Beim Rundgang durch die Werkstatt erhielt das Prinzenpaar einen Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe sowie die technischen Herausforderungen des Handwerks.

Geschäftsführer Hubert Sierleja zeigte sich erfreut über den Besuch: „Als regionales Unternehmen ist es uns wichtig, das Brauchtum und das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt zu unterstützen.“

Der Besuch bot ebenso eine tolle Gelegenheit für einen persönlichen Austausch und unterstrich die enge Verbindung zwischen lokalem Handwerk und dem kulturellen Leben der Stadt.

Zum Abschluss bedankte sich das Stadtprinzenpaar herzlich für die Unterstützung und das Engagement des Unternehmens.