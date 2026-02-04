++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis für Diesel fällt wieder ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Mittwochnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 05.02.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Donnerstag, 05.02.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Diesel-Kraftstoff geht ab Donnerstag wieder zurück.

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird um 3,7 Cent günstiger, und kostet am Donnerstag dann 1,427 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich, und der Liter kostet am Donnerstag weiter 1,433 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (SuperPlus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Donnerstag weiter 1,534 Euro kostet.