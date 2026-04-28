Mehr Wasser und Schaum im Ernstfall: Neuer Abrollbehälter für die Feuerwehren der VG Konz

KONZ. Die Verbandsgemeinde Konz investiert weiter in die bessere Ausstattung ihrer Freiwilligen Feuerwehren. Als neuste Anschaffung stellt sie einen neuen Abrollbehälter für Wasser- und Schaumeinsätze zur Verfügung. Damit wird die Feuerwehr bei Brandeinsätzen noch schlagkräftiger – vor allem dort, wo wenig oder gar kein Löschwasser vorhanden ist.

Der Abrollbehälter kann mit einem Trägerfahrzeug flexibel zu Einsatzorten transportiert werden, z.B. bei Waldbränden. Er ist entweder direkt als erstes Einsatzmittel nutzbar oder später als Unterstützung und Nachschub bei einem größeren Brand. Der taktische Nutzen des Abrollbehälters ist vergleichbar mit einem großen Tanklöschfahrzeug.

Neben einem großen Tank für Löschwasser und Schaummittel gehören auch Atemschutzgeräte, Wasserwerfer, Funkgeräte und zwei Wärmebildkameras zur Ausrüstung.

Stationiert ist der Abrollbehälter im Feuerwehrgerätehaus Nittel. Von dort aus kann er bei Bedarf im gesamten Gebiet der Verbandsgemeinde Konz eingesetzt werden. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)