Morbach: Hoher Schaden nach Parkplatz-Crash – Polizei fahndet nach weißem Pkw

MORBACH – Am Vormittag des 4. Februar 2026 kam es in Morbach zu einem folgenschweren Parkunfall.

Auf dem gemeinsamen Parkgelände des REWE-Getränkemarktes und des Geschäfts Schuh Maxx wurde ein Mercedes-Geländewagen massiv beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in einem knappen Zeitfenster zwischen 10:15 Uhr und 11:00 Uhr. Die Polizei hat die Spurensuche bereits abgeschlossen und wertet nun erste Hinweise aus.

Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich festgestellt

Die Wucht des Aufpralls im vorderen Bereich der Beifahrerseite deutet auf einen heftigen Kontakt beim Ein- oder Ausparken hin. Der Fahrzeughalter des Mercedes muss nach ersten Schätzungen mit Reparaturkosten in Höhe von mehreren tausend Euro rechnen. Besonders schwer wiegt dabei, dass sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. An der Anstoßstelle konnten die Beamten jedoch weiße Lackspuren sichern, die eindeutig vom Verursacherfahrzeug stammen.

Polizeiinspektion Morbach bittet um sachdienliche Hinweise

Für die Aufklärung der Straftat ist die Polizei nun auf die Mithilfe von Passanten oder anderen Kunden angewiesen. Wer hat zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Unfallhergang im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise zum Fahrer oder zu einem auffällig beschädigten weißen Fahrzeug nimmt die Dienststelle in Morbach telefonisch entgegen.