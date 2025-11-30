Abbiege-Crash auf der B 268: Drei Fahrzeuge beteiligt – Fünf Verletzte

LOSHEIM – Am Samstagmorgen, dem 29. November 2025, ereignete sich gegen 09:27 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung B 268/L 158 in Losheim, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Abbiegefehler führt zu Kettenkollision und Vollsperrung

Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Merzig befuhr mit seinem neunjährigen Sohn die B 268 in Fahrtrichtung Britten.

Beim Abbiegevorgang auf die L 158 kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Transporter, der von einem 31-jährigen Losheimer gesteuert wurde. Der Transporter kollidierte anschließend mit einem dritten PKW, besetzt mit einem älteren Ehepaar aus Weiskirchen.

Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten.

Die Feuerwehr Losheim war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort; die Unfallstelle musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.