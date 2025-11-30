Winterbeginn in der Region wird wolkig und trüb

TRIER/OFFENBACH – Mit dem Dezember beginnt der meteorologische Winter, doch in der Region Trier ist davon erst einmal nicht viel zu sehen.

Dichte Wolken und teils neblig-trübes Wetter bestimmen den Wochenauftakt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Am Montag ist es wechselnd bis stark bewölkt, örtlich hält sich länger Nebel. Niederschlag wird kaum erwartet. Die Temperaturen steigen auf 4 bis 7 Grad, im höheren Bergland auf rund 2 Grad. In der Eifel kann es starke Windböen geben.

In der Nacht zum Dienstag kann es etwas regnen, in höheren Lagen sind leichter Schneefall oder geringfügiger gefrierender Regen möglich – dann besteht Glättegefahr. In Hochlagen muss zudem mit starken Böen gerechnet werden.

Bis neun Grad am Dienstag

Am Dienstag bleibt es überwiegend stark bewölkt. Vor allem im Nordwesten und in der Mitte ist gebietsweise leichter Regen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad, in Hochlagen bei etwa 3 Grad. In der Eifel sind zeitweise starke Böen möglich.

In der Nacht zum Mittwoch kann es auf den Straßen vereinzelt rutschig werden. Tagsüber ist es meist stark bewölkt. Nur lokal regnet es leicht, wie der DWD vorher sagt. Die Temperaturen erreichen 5 bis 8 Grad, in den höchsten Lagen rund 3 Grad.