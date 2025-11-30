Zusammenstoß von 3 Pkw: Fünf Schwerverletzte bei Unfall auf der B270

KAISERSLAUTERN – Bei einem Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße nahe Kaiserslautern sind mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Die Polizei berichtete von vier, die Feuerwehr von fünf Schwerverletzten. Drei Autos seien bei dem Unfall am Samstagabend nahe des Gelterswoogs beteiligt gewesen, der genaue Hergang war zunächst unklar.

Der Notruf ging den Angaben zufolge um kurz vor 18 Uhr ein. Alle Verletzten wurden den Angaben zufolge in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei berichtete zudem zusätzlich von zwei Menschen, die leichte Verletzungen erlitten hätten. Die Bundesstraße 270 war mehrere Stunden gesperrt.