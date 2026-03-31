TRIER: Bessere Verkehrslenkung zur Entlastung der Ostallee

TRIER – Die aktuelle Vollsperrung des Avelertals hat in Verbindung mit der Kanalbaustelle der Stadtwerke in der Bismarckstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Rückstaus in der Ostallee geführt.

Deshalb hat die Straßenverkehrsbehörde mit Zustimmung der Polizei weitere Maßnahmen für einen besseren Verkehrsfluss angeordnet, die möglichst kurzfristig umgesetzt werden: