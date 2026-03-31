TRIER: Bessere Verkehrslenkung zur Entlastung der Ostallee

TRIER – Die aktuelle Vollsperrung des Avelertals hat in Verbindung mit der Kanalbaustelle der Stadtwerke in der Bismarckstraße zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und Rückstaus in der Ostallee geführt.
Deshalb hat die Straßenverkehrsbehörde mit Zustimmung der Polizei weitere Maßnahmen für einen besseren Verkehrsfluss angeordnet, die möglichst kurzfristig umgesetzt werden:
- In der Ostallee wird die Grünzeit der mobilen Ampel verlängert.
- In der Ostallee, in Höhe der SWT-Verwaltung, wird ein Blinklichtanhänger aufgestellt, der die Verkehrsteilnehmer darauf hinweisen soll, dass die Pflicht zum Reisverschlussverfahren besteht. Dadurch soll die Ausfahrt aus dem Parkhaus des Alleencenters verbessert werden.
- Der Knotenpunkt Gartenfeldstraße und Güterstraße wird vorübergehend als abknickende Vorfahrtstraße beschildert. Diese beiden innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen können zusätzlichen Verkehr aufnehmen und dadurch die Ostallee entlasten. Um die Sicherheit an dieser Stelle zu gewährleisten, ist es jedoch erforderlich, den Fußgängerüberweg in der Güterstraße vorübergehend außer Betrieb zu nehmen. Im Übergang der Gartenfeldstraße in die Agritiusstraße wird die Geschwindigkeit auf 10 km/h (Schrittgeschwindigkeit) reduziert. Fußgängerinnen und Fußgänger können die Agritiusstraße auf Höhe der beiden Bushaltestellen queren, um ihren Weg in Richtung Innenstadt über die Gartenfeldbrücke fortzusetzen ohne die Güterstraße zu überqueren.