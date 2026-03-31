Fahrer wird ohnmächtig: Busunfall auf A6 endet glimpflich

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Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

KAISERSLAUTERN – Glück im Unglück: Während der Fahrt hat der 60-jährige Fahrer eines Reisebusses plötzlich das Bewusstsein verloren.

Bei dem darauffolgenden Unfall entstand zwar ein Sachschaden von mehreren tausend Euro – verletzt wurde jedoch niemand, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach war der Reisebus am Montagmorgen auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs, als der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache bewusstlos wurde.

Das Fahrzeug sei daraufhin mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Reisende versuchten nach Angaben der Polizei den Bus auf den Standstreifen zu lenken. Glücklicherweise sei der Fahrer relativ schnell wieder zu Bewusstsein gekommen und habe so den Reisebus selbst bremsen können. Der 60-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

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