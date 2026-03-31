Karlsberg lüftet Bier-Geheimnis in Homburg: Fließt hier die längste Bierleitung Deutschlands?

TRIER. Ein jahrzehntealtes Gerücht sorgt in Homburg plötzlich für staunende Gesichter: Aus dem historischen Karlsberg-Brunnen fließt tatsächlich frisches, eiskaltes Bier. Was lange wie eine Legende klang, wurde nun bei erfolgreichen Anzapf-Tests bestätigt. Nach Angaben von Karlsberg verläuft seit 75 Jahren unter der Karlsbergstraße eine Bierleitung direkt von der Brauerei bis zum Marktbrunnen auf dem Marktplatz. Die Brauerei spricht von einem besonderen Stück Homburger Geschichte – und womöglich von der längsten Bierleitung Deutschlands.

Karlsberg macht altes Gerücht in Homburg offiziell

Der Duft von Hopfen in der Luft, neugierige Blicke und viele Spekulationen: In Homburg ist jetzt ein Geheimnis gelüftet worden, das offenbar über Jahrzehnte nur echte Karlsberg-Kenner kannten.

Nach Angaben der Brauerei führt seit rund 75 Jahren eine Bierleitung direkt von der Karlsberg Brauerei bis zum historischen Brunnen auf dem Marktplatz. Jahrzehntelang sei diese Leitung eher als Gerücht, technische Legende und Brauereimythos wahrgenommen worden.

Jetzt wurden die historischen Leitungen nach Unternehmensangaben erstmals komplett geprüft und in Betrieb genommen.

Historischer Brunnen mit besonderer Bedeutung

Der Karlsberg-Brunnen gilt dabei selbst als besonderes Stück Homburger Stadtgeschichte. Karlsberg hatte ihn der Stadt nach eigenen Angaben zum 75-jährigen Firmenjubiläum geschenkt – als Zeichen der Verbundenheit.

Die markante sternförmige Gestaltung des Brunnens soll die Strahlkraft der Brauerei symbolisieren. Der Brunnen steht damit nicht nur für die Geschichte des Unternehmens, sondern auch für die Verbindung von Brauerei, Stadt und Region.

Mit der nun aktivierten Bierleitung bekommt dieses Symbol noch einmal eine neue Bedeutung.

Anzapf-Tests mit Stadtspitze erfolgreich

Im Zuge der Aktivierung wurden laut Karlsberg gemeinsam mit Bürgermeister Manfred Rippel, dem Beigeordneten Philipp Scheidweiler und Kulturamtsleiter Christoph Neumann erfolgreiche Anzapf-Tests am Marktbrunnen durchgeführt.

Das Ergebnis habe alle Beteiligten überzeugt: technisch präzise, geschmacklich einwandfrei und bereit für künftige Aktionen.

Karlsberg blickt schon auf das Jubiläum 2028

Hintergrund der Inbetriebnahme ist das bevorstehende 150-jährige Jubiläum der Karlsberg Brauerei, das in zwei Jahrengefeiert werden soll.

Nach Angaben des Unternehmens soll die ungewöhnliche Bierleitung dabei eine besondere Rolle spielen. Markus Meyer, CEO des Karlsberg Verbund Deutschland, erklärte: „Unser Bier soll zum Jubiläum reibungslos laufen. Nach fast 75 Jahren können wir dieses besondere Geheimnis endlich offiziell lüften. Das 150-jährige Firmenjubiläum im Jahr 2028 wird ein Fest der Verbundenheit zwischen Brauerei, Stadt, Region und unseren Karlsberg-Fans. Die außergewöhnliche Bierleitung, die so lange verborgen lag, wird dabei eine besondere Rolle spielen.“

Ist das wirklich die längste Bierleitung Deutschlands?

Karlsberg bezeichnet die Konstruktion heute als vermutlich längste Bierleitung Deutschlands, verborgen mitten unter dem Stadtkern Homburgs.

Ob dieser Titel offiziell bestätigt ist, bleibt offen – als Geschichte mit Überraschungseffekt taugt das Projekt aber schon jetzt. Denn aus einem alten Brauerei-Gerücht ist in Homburg nun ganz offiziell ein Stück gelebter Stadtgeschichte geworden.