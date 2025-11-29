++ Viele Wolken, milde Luft: Graues Spätherbstwetter in der Region ++

MAINZ. Graues, mildes Spätherbstwetter erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland in den nächsten Tagen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es bei bis zu zehn Grad Nebel, viele Wolken und immer wieder etwas Regen. Zwischendurch rechnen die Experten aber mit Auflockerungen.

An Samstag und Sonntag müssen die Menschen bis zum Vormittag zunächst mit örtlichem Nebel rechnen, teils mit Sichtweiten von unter 150 Metern. Auch nach Nebelauflösung bleibt es am Wochenende grau, mit vielen Wolken und vereinzelt etwas Regen. Am Samstag sollen bis zu elf, am Sonntag bis zu zehn Grad erreicht werden. In der Nacht zum Montag sollen die Temperaturen dann in den Bergen auf bis zu minus ein Grad sinken – dort besteht laut den Experten dann Glättegefahr durch überfrierende Nässe.

Am Montag gibt es den Meteorologen bei maximal neun Grad weiter viele Wolken – allerdings bleibt der Regen aus. Erst in der Nacht zum Dienstag soll es wieder vereinzelte Niederschläge geben – meist etwas Regen, in den Bergen Schnee. Der Dienstag selbst bleibt stark bewölkt, ab und zu regnet es in den Bundesländern weiterhin etwas. Die Temperaturen erreichen bis zu zehn Grad, ein zunächst mäßiger bis frischer Wind soll teils stark böig auffrischen, im Tagesverlauf aber nachlassen. In der Nacht zum Mittwoch halten die Experten größere Auflockerungen für möglich – in dem Fall könnte es aber noch einmal neblig werden. (Quelle: dpa)