Schwimmer vom SSV Trier überzeugen bei den Offenen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften

TRIER/WUPPERTAL – Vier Wettkampftage, drei Vereinsrekorde, zwei Rheinland-Altersklassenrekorde, ein Rheinlandrekord – und Platz 5 für die 4x50m Lagenstaffel der SG Rhein-Mosel: Der SSV Trier hat seine Teilnahme bei den Offenen Deutschen Kurzbahnmeisterschaften (DKM) in Wuppertal mit überzeugenden Leistungen gestaltet.

DKM Wuppertal: Staffel-Platz 5 und mehrere Rekorde: Nach zwölf Wochen Vorbereitung mit Trainingslager und drei Vorbereitungswettkämpfen starteten die SSV-Aktiven erstmals in der offenen Klasse und setzten zahlreiche Bestmarken.

Die 4x50m Lagenstaffel der SG Rhein-Mosel erreichte Platz 5. Mit Charlotte Weinandy und Eva‑Sofie Lichter stellte der SSV Trier zwei der vier Starterinnen. Die Zeit bedeutete Rheinlandrekord.

Alle vier Staffeln mit SSV-Beteiligung stellten Rheinlandrekorde auf. Platz 9 in der 4x50m Freistilstaffel der Frauen wurde unter Beteiligung von Charlotte Weinandy erzielt.

Bei den Männern führte Kimi Kasper als schnellster Staffelstarter die 4x50m Freistilstaffel zum 13. Platz und die 4x50m Lagenstaffel zum 15. Platz.

Einzelstarts: Bestzeiten und Verbesserungen

Kimi Kasper: 100m Brust: 1:03,94 Minuten – Vereinsrekord und Rheinland‑Altersklassenrekord, Platz 44. 100m Lagen: 59,33 Sekunden – persönliche Bestzeit, Platz 37. 100m Schmetterling: 57,38 Sekunden – persönliche Bestzeit, Platz 42. 50m Schmetterling: 25,53 Sekunden, Platz 50. Gegenüber seiner Qualifikationsposition verbesserte sich Kasper über 100m Lagen um 13 und über 100m Brust um 16 Plätze.

Eva‑Sofie Lichter: 50m Brust: 33,26 Sekunden – Rheinlandrekord, Platz 26; die Zeit reichte knapp nicht für das B‑Finale. 100m Brust: 1:14,99 Minuten, Platz 53.

Charlotte Weinandy: 100m Rücken: Platz 58. 50m Rücken: Platz 47.



Der Blick der SSV-Aktiven richtet sich nun auf den Qualifikationswettkampf in Wetzlar im Dezember sowie die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend (A–D) am kommenden Wochenende.

SSV-Schwimmer vertreten Rheinland-Pfalz in Frankfurt-Höchst: Zeitgleich zur DKM starteten SSV-Athletinnen und -Athleten beim Süddeutschen Jugendländervergleich in Frankfurt-Höchst. Als einziger Verein aus dem Bezirk Trier stellte der SSV Trier drei Nominierte für die Auswahl Rheinland-Pfalz: Matilda Bitter, Paula Klaeren und Ömer Burak Yildirim.

Ömer Burak Yildirim, normalerweise auf den Langstrecken zu Hause, ging diesmal über die Sprintstrecken an den Start. Für das Team Rheinland-Pfalz brachte er zwei 4. Plätze über 100 und 200m Lagen (jeweils in Bestzeit) sowie Platz 6 über 100m Freistil und Platz 7 über 50m Freistil (ebenfalls Bestzeit) ein.

Matilda Bitter und Paula Klaeren kamen je einmal zum Einsatz und erreichten jeweils Platz 11 mit deutlichen Bestzeiten auf den Bruststrecken (50 bzw. 100m).

Weitere Starts in Ettelbrück: Parallel dazu traten zehn SSV-Schwimmerinnen und -Schwimmer in Ettelbrück (Luxemburg) an. Ziel waren Bestmarken auf Nebenstrecken und das Erreichen der Finals in den Jugendklassen. Zahlreiche Top‑10 Platzierungen und viele persönliche Bestzeiten dokumentieren den Fortschritt.

Organisation und Ausblick: Drei Wettkämpfe an einem Wochenende waren auch organisatorisch anspruchsvoll. Planung, Transport, Unterbringung sowie die Besetzung mit Kampfrichtern und Trainerteam wurden in enger Zusammenarbeit von Trainern und Eltern umgesetzt.

Bis Weihnachten stehen weitere Wettkämpfe an:

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend (A–D) bereits am kommenden Wochenende.

Weihnachtsschwimmfest in Koblenz in der Woche darauf – mit großer SSV-Mannschaft und vielen Nachwuchsschwimmern.

Weihnachtsschwimmfest des CN Wiltz im luxemburgischen Geesseknäppchen.

Für die DJM‑Qualifikantinnen und ‑Qualifikanten folgt der offizielle Qualifikationswettkampf in Wetzlar, danach steht die Weihnachtspause an.

Die zweite Saisonhälfte beginnt Anfang Januar traditionell mit der 100×100‑Einheit.