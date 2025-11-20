Wintereinbruch im Hunsrück: Erster Schnee am Erbeskopf

0
Der Schnee zieht erste Freizeitsportler an. Foto: Harald Tittel/dpa

THALFANG – Es ist weiß: Der erste Schnee hat den Erbeskopf in eine Winterlandschaft verwandelt. Für einen Liftbetrieb reicht es noch nicht, aber erste Langläufer und Schlittenfahrer sind am höchsten Berg (816 Meter) von Rheinland-Pfalz bereits unterwegs.

Derzeit liegen um die drei Zentimeter Schnee. Laut Wettervorhersage bleibt es frostig.

Laut Deutschem Wetterdienst gibt es an diesem Freitag im rheinland-pfälzischen Bergland einzelne schwache Schneeschauer. Die Temperatur soll dort bei durchgängig minus 1 Grad Celsius liegen. Am Sonntag kann es in höheren Lagen wieder Schnee geben.

