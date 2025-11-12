BBS EHS Trier ins Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen

TRIER – Die Berufsbildende Schule EHS Trier wurde am vergangenen Freitag feierlich in das bundesweite Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen.

Damit bekennt sich die Schule klar zu Toleranz, Vielfalt und einem respektvollen Miteinander. Nach den einleitenden Worten von Schulleiterin Martina Groß überreichte Annette Tinschert, Regionalkoordinatorin des Netzwerks in der Westpfalz, der Schülervertretung die offizielle Urkunde.

Bildungsminister Sven Teuber übernahm die Patenschaft für das Projekt und würdigte das Engagement der gesamten Schulgemeinschaft. Jana Simon, zukünftige Ansprechpartnerin für das Netzwerk an der EHS Trier, betonte: „Die erfolgreiche Aufnahmefeier in das Netzwerk ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ bildet den Ausgangspunkt für unser gemeinsames Engagement gegen Diskriminierung.

Mit diesem starken Zeichen möchten wir auch künftig aktiv Verantwortung übernehmen und unsere Schulgemeinschaft noch inklusiver gestalten.“ Musikalisch begleitet wurde die Feier von Marco Dühr und der Schulband, während Schülerinnen und Schüler des Berufsvorbereitungsjahres mit kulinarischen Beiträgen zum Gelingen des Festes beitrugen. Mit dem Beitritt reiht sich die EHS Trier in eine Gemeinschaft von über 4.000 Schulen bundesweit ein, die sich aktiv für ein demokratisches, respektvolles und couragiertes Zusammenleben einsetzen.