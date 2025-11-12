Suche nach mutmaßlicher Großkatze in Rheinland-Pfalz läuft

ALTENAHR – Nach der Sichtung einer mutmaßlichen Großkatze in einem Waldgebiet im nördlichen Rheinland-Pfalz läuft die Suche nach dem Tier.

Ein Jäger habe am Dienstagabend vom Hochsitz in dem Wald bei Altenahr unweit der Grenze zu Nordrhein-Westfalen ein Tier entdeckt und fotografiert, das er für eine Raubkatze halte, teilte die Verbandsgemeinde Altenahr mit. Auf der Grundlage seiner Schwarz-Weiß-Aufnahmen sei die Identität des Tieres aber derzeit nicht eindeutig feststellbar.

Die Sachlage werde mit der gebotenen Sorgfalt zurzeit geprüft, teilte die Verbandsgemeinde weiter mit. Es seien Fährtensucher beauftragt worden, die weiter im Einsatz seien, hieß es am Nachmittag. Mithilfe ihrer Expertise solle anhand möglicher Spuren das gesichtete Tier genauer identifiziert werden.

«Noch gibt es keine weiteren Erkenntnisse dazu», sagte der Sprecher der Verbandsgemeinde am Nachmittag. Der Jagdpächter sei bereits mit dem Fährtensucher im Wald unterwegs gewesen. «Es ist schwierig. Das Tier wird ja nicht da stehen und auf uns warten», sagte der Sprecher.