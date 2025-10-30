Diebstähle und Einbrüche in Luxemburg: Mehrere Handys geklaut – Kette mit Gewalt entrissen

LUXEMBURG. Für den gestrigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale mehrere Diebstähle und Einbrüche an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am späten Nachmittag des 29.10.2025 wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Bus in Strassen gemeldet, bei dem ersten Informationen nach das Opfer sein Mobiltelefon aus der Hand entwendet bekam. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Ebenfalls am Nachmittag des 29.10.2025 wurde ein Diebstahl in Höhe des Boulevard de Kockelscheuer in Luxembourg-Gasperich gemeldet. Eine Polizeistreife begab sich umgehend vor Ort und konnte das Opfer antreffen. Ersten Informationen zufolge entwendeten mehrere Täter unter Anwendung von Gewalt dem Opfer das Mobiltelefon. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Abend des 29.10.2025 wurde in der Nähe des Hauptbahnhofs in Luxemburg-Stadt ein Diebstahl gemeldet, bei dem ein Mann einer Person die Halskette entriss. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei zudem mehrere Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 29.10.2025 in ein Fahrzeug auf der Avenue Victor Hugo in Luxemburg-Limpertsberg, bei dem ersten Informationen zufolge ein Täter ins Innere gelangte und ein Mobiltelefon sowie einen Geldbeutel entwendete. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Das Diebesgut wurde beschlagnahmt und dem Besitzer zurückerstattet. Protokoll wurde erstellt.

Später am Abend wurde ein versuchter Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue de Rollingergrund in Luxemburg-Stadt gemeldet, bei dem ersten Informationen nach drei Männer sich Zugang zum Inneren verschaffen wollten, jedoch dabei gestört wurden und flüchteten. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief positiv, bei der zwei Tatverdächtige gestellt werden konnten. Protokoll wurde erstellt.

Schließlich mehrere Einbrüche bzw. Einbruchversuche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 29.10.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue Ausone in Luxemburg-Cessange, bei dem ersten Informationen nach bis dato unbekannte Täter sich über eine Tür Zugang zum Inneren verschafften und dieses durchwühlten.

Später am Abend wurde ein Einbruchversuch in ein Einfamilienhaus in der Rue du Pont in Esch-sur-Alzette gemeldet, bei dem ersten Informationen zufolge bislang unbekannte Täter über ein Fenster versuchten ins Innere zu gelangen, was ihnen jedoch nicht gelang.

In beiden Fällen wurden Ermittlungen eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)