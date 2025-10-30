Schweich. Am Donnerstagmorgen (30. Oktober 2025) kam es auf der Auffahrt zur Bundesstraße B53 in Schweich zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Ein Chevrolet SSR landete auf einer Leitplanke – und blieb darauf regelrecht stecken.

Nach Angaben der Polizeipressestelle Trier ereignete sich der Unfall kurz nach 8:00 Uhr.

Der Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die seitliche Schutzplanke der Auffahrt.

Fahrer bleibt unverletzt – Bergung sorgte für leichten Rückstau

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Der Chevrolet musste mit schwerem Gerät von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Rückstaus im Bereich der Auffahrt.

Unfallstelle gesichert – Ursache noch unklar

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der betroffene Bereich durch Sicherheitsbaken abgesichert, um Folgeunfälle zu vermeiden.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt oder Fahrfehler eine Rolle gespielt haben.

Fazit: Viel Blech, aber kein Verletzter

Der spektakuläre Unfall endete glimpflich: Trotz erheblichem Sachschaden am Fahrzeug kam der Fahrer mit dem Schrecken davon. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.