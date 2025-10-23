Luxemburg: Löcher in Asphalt gebohrt und abgebrochene Schrauben reingesteckt

WEISWAMPACH. Am 22.10.2025, gegen 15.00 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass Unbekannte auf der Straße zwischen Weiswampach und Malscheid (Belgien) drei Löcher in den Asphalt gebohrt, Dübel hineingesteckt und daran drei abgebrochene Schrauben befestigt hätten, um Fahrzeugreifen zu beschädigen.

Zeugen, die über zweckdienlichen Informationen hierzu verfügen, werden gebeten sich, bei der Polizeidienststelle Troisvierges unter der Telefonnummer (+352) 244 87 1000 oder per E-Mail an [email protected] zu melden. (Quelle: Police Grand-Ducale)