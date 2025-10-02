Rheinland-Pfalz: Schwerer Arbeitsunfall – Müllmann von Greifarm erfasst und verletzt

HÖRDT. Dramatischer Unfall im Landkreis Germersheim: Ein Müllwerker ist in Hördt beim Leeren einer Tonne von einem Greifarm erfasst und schwer verletzt worden. Ein Kollege konnte mit einem Not-Aus-Schalter Schlimmeres verhindern.

Unfall beim Tonnenleeren

Am Morgen ereignete sich in Hördt ein schwerer Arbeitsunfall. Nach Angaben der Polizei wurde ein Müllwerker von einem automatischen Greifarm seines Müllwagens erfasst.

Der Mann wurde mitsamt einer Tonne angehoben und gegen die Seitenwand des Fahrzeugs gedrückt. Dabei erlitt er schwere Verletzungen am Arm. Mehr Rheinland-Pfalz-News

Kollege verhindert Schlimmeres

Ein aufmerksamer Kollege griff sofort ein und betätigte den Not-Aus-Schalter am Müllfahrzeug. So konnte eine noch größere Tragödie verhindert werden.

Der verletzte Arbeiter wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht.

Polizei ermittelt zu Unfallursache

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ob ein technischer Defekt oder ein Bedienfehler zum Vorfall führte, ist noch unklar. Der Müllwagen wurde sichergestellt und wird überprüft.