RLP: 19-Jähriger würgt und schlägt zwei jugendliche Mädchen an Bahnhof

Am Landauer Hauptbahnhof geraten eine 15- und eine 17-Jährige mit einem jungen Mann aneinander. Die Polizei kann ihn wenig später in einem Linienbus festnehmen. Er hingegen beschuldigt die Mädchen.

0
Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

LANDAU. Ein 19-Jähriger soll am Landauer Hauptbahnhof zwei Jugendliche ins Gesicht geschlagen und gewürgt haben. Dies teilte die Bundespolizei unter Berufung auf Zeugenaussagen der 15- und 17-jährigen Schwestern mit.

Im Anschluss sei der junge Mann in einem Linienbus in Richtung Germersheim geflüchtet. Eine Polizeistreife konnte den Bus stoppen und den 19-Jährigen identifizieren, heißt es. Eine Überprüfung hätte ergeben, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich wegen verschiedener Delikte in Erscheinung getreten ist. Er gab gegenüber der Polizei allerdings an, ebenfalls von den Mädchen gewürgt worden zu sein. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (Quelle: dpa)

Vorheriger ArtikelErschossener in Ludwigshafen: Tatverdächtiger 20-Jähriger stellt sich der Polizei
Nächster ArtikelRheinland-Pfalz: Schwerer Arbeitsunfall – Müllmann von Greifarm erfasst und verletzt

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.