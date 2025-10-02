Erschossener in Ludwigshafen: Tatverdächtiger 20-Jähriger stellt sich der Polizei

LUDWIGSHAFEN. Wie von lokalo.de berichtet, wurde am 20.9.2025 in Ludwigshafen ein 26-Jähriger durch Schüsse tödlich verletzt. Die Leiche des Mannes war in der Nacht zum letzen Samstag, 27.9.2025, im Stadtteil Maudach entdeckt worden.

Der 26-Jährige war mit mehreren Schüssen getötet worden, wie die Polizei mitteilte. Zwischenzeitlich konnte ein 20-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Zeugen hatten Hinweise auf den Mann gegeben, heißt es heute von der Polizei.

Der 20-Jährige stellte sich am 1.10.2025 selbstständig bei der Polizei und ließ sich zur Sache ein. Er wurde aufgrund eines bereits auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenen Untersuchungshaftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags verhaftet und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug.

Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Kriminalpolizei Ludwigshafen, insbesondere zu den Hintergründen und genauen Umständen der Tat, dauern weiter an. (Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz)