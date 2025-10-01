Bundespolizei Trier: Schock im Regionalzug – junger Fahrgast mit Messer attackiert!

BAD HÖNNINGEN. Schock in der Regionalbahn 10633: Ein 23-jähriger Fahrgast wurde am 26. September 2025 durch Messerstiche im Gesicht verletzt. Der Täter konnte entkommen. Die Bundespolizei Trier sucht dringend Zeugen.

Der Vorfall: Streit eskaliert in Gewalt

Nach bisherigen Ermittlungen kam es am Freitagabend gegen 20:20 Uhr in der Regionalbahn 10633, kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Bad Hönningen, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Reisenden.

Im Verlauf des Streits zog einer der Männer ein Messer und verletzte den 23-jährigen Fahrgast schwer im Bereich des Halses, am linken Ohr sowie an der rechten Augenbraue.

Am Bahnhof Bad Hönningen verließ der Tatverdächtige den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung.

Opfer verletzt – Täter weiter auf der Flucht

Der verletzte Reisende musste medizinisch behandelt werden. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht, dennoch handelt es sich um eine gefährliche Körperverletzung, die Ermittler sehr ernst nehmen.

Der Täter konnte bislang nicht gefasst werden. Sein Motiv und mögliche Hintergründe sind unklar.

Bundespolizei Trier bittet um Zeugenhinweise

Die Bundespolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0651 – 43678-0 entgegengenommen.

Sicherheit in Zügen erneut im Fokus

Der Vorfall wirft erneut Fragen nach der Sicherheit im öffentlichen Nahverkehr auf. Messerangriffe in Regionalzügen sind zwar selten, doch jeder einzelne Fall sorgt für Verunsicherung bei Fahrgästen. Die Polizei kündigte an, ihre Präsenz in Zügen und Bahnhöfen in der Region zu verstärken.