RLP: Schock am frühen Morgen – 36-Jähriger tot in Brunnen gefunden

ROCKENHAUSEN. Im Rockenhausener Stadtteil Marienthal ist am frühen Dienstagmorgen, 30.9.2025, ein 36-Jähriger tot aufgefunden worden. Eine Polizeistreife fand den Mann aus dem Donnersbergkreis leblos, teilweise in einem Brunnen liegend.

Eine Zeugin hatte um 5.40 Uhr die Einsatzkräfte alarmiert. Aktuell ist das Geschehen unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um zu klären, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte dafür. Die Leiche wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. (Quelle: Polizeipräsidium Westpfalz)