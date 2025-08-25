Trier: Polizei fixiert sturzbetrunkenen Messer-Mann in Schönbornstraße

TRIER. Am Samstagmorgen, 23.8.2025, wurde der Polizei gegen 8.30 Uhr eine auffällige männliche Person gemeldet, die in der Alkuinstraße auf und ab lief und im hinteren Hosenbund ein Messer mitführte. Zudem wirkte der Mann laut Zeugen stark alkoholisiert.

Zu einer konkreten Bedrohung kam es bis dahin laut Zeugen nicht. Eine unmittelbar entsandte Streife konnte den Mann kurz darauf in der Schönbornstraße antreffen. Beim Erblicken der Polizeibeamten hielt er das Messer in der Hand. Auf Ansprache ließ er es sofort fallen. Die Beamten fixierten den Mann daraufhin. Er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,45 Promille. Das Messer wurde sichergestellt und später vernichtet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)