Aggressive Kundin in Trierer Gaststätte: Wirtin attackiert und Polizist verletzt

TRIER. In den frühen Morgenstunden, gegen 3.16 Uhr, wurde die Polizei durch die Betreiberin einer Gaststätte in der Saarstraße über eine aggressive Kundin informiert. Die Frau sei im „Treff 39“ ausfällig geworden und habe sich trotz ausgesprochenem Hausverbot geweigert, die Örtlichkeit zu verlassen.

Die eingesetzten Beamten trafen die betreffende Person vor Ort an und sprachen zunächst einen Platzverweis aus, dem sie zunächst nachkam. Wenig später meldete sich die Wirtin erneut telefonisch und gab an, dass die Frau zurückgekehrt sei und sie körperlich angegriffen habe. Bei Eintreffen der Streife konnte die Verantwortliche erneut angetroffen und fixiert werden. Beim Versuch, sie zum Streifenwagen zu bringen, sperrte sich die Frau massiv. Dabei wurde ein eingesetzter Beamter verletzt und ist derzeit nicht dienstfähig. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Trier)