Mehrere Schwerverletzte bei Unfällen in Luxemburg – PKW landet in der Our

LUXEMBURG. Für das zurückliegende Wochenende meldet die Police Grand-Ducale mehrere Verkehrsunfälle an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum, bei denen mehrere Menschen schwer verletzt wurden.

Am 24.8.2025 wurde der Polizei gegen 12.50 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Fahrradfahrer auf dem CR348 in Warken gemeldet. Ersten Informationen nach kam es zum Zusammenstoß, als der Fahrradfahrer nach links abbiegen wollte. Beide wurden beim Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt. Die Strecke war für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt.

Gegen 16.00 Uhr wurde ein weiterer Motorradunfall gemeldet, dieses Mal auf der N27 in Lipperscheid. Ersten Informationen zufolge verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt.

Am 25.8.2025 wurde gegen 6.10 Uhr gemeldet, dass ein Fahrzeug bei der N10 zwischen Untereisenbach und Stolzemburg im Wasser (in der Our) verunfallt sei. Die drei Fahrzeuginsassen konnten aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Alkoholtest sowie der Drogentest vor Ort beim Fahrer verliefen positiv. Einer der Fahrzeuginsassen wurde beim Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer sowie der weitere Fahrzeuginsasse wurden ebenfalls zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Unfallprotokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)