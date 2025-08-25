Trier: Land investiert 2,1 Millionen Euro in Schulen – Teuber übergibt Förderbescheid

TRIER. Bildung beginnt nicht erst im Unterricht – sie braucht die richtigen Rahmenbedingungen. Deshalb investiert Rheinland-Pfalz in den kommenden zwei Jahren knapp 140 Millionen Euro in den Schulbau im ganzen Land.

Moderne, funktionale und pädagogisch durchdachte Lernräume sollen dabei helfen, Bildung für die Zukunft zu stärken und gleiche Chancen für alle Kinder und Jugendlichen zu schaffen. „Schulen sind Orte, an denen unsere Gesellschaft Zukunft lernt. Wir bauen heute, damit gute Bildung morgen gelingt – denn Raum zum Lernen ist kein nettes Extra, sondern die Grundlage für Chancengleichheit und Bildungserfolg. Damit schaffen wir konkrete Verbesserungen vor Ort – in Städten, Gemeinden und allen Schulformen“, so Bildungsminister Sven Teuber. „Jeder Euro, den wir in den Schulbau investieren, stärkt nicht nur unsere Bildungslandschaft, sondern auch die demokratische, soziale und wirtschaftliche Zukunft unseres Landes.“

Von diesem Geldsegen profitiert auch die Stadt Trier, konkret, die Berufsbildende Schule Trier, die Grundschule Trier Egbert, das Angela-Merici Gymnasium, das Max-Planck Gymnasium, das Humboldt Gymnasium, das Friedrich-Wilhelm Gymnasium und die Maxim Realschule Plus. Hier werden die Schulgebäude erweitert und umgebaut oder der Brandschutz erneuert. Die Fördersumme dafür hat einen Gesamtwert von 2,1 Mio. Euro. Minister Teuber überreichte am Freitag am Humboldt-Gymnasium persönlich den entsprechend Förderbescheid. Das Humboldt-Gymnasium profitiert ebenfalls vom Förderprogramm. Das Schulgebäude soll nach Abschluss der Bauarbeiten zum Ende des laufenden Schuljahres wieder zur vollen Nutzung zur Verfügung stehen.

Insgesamt Stellt das Land im Jahr 2025 68,1 Millionen Euro bereit, 2026 folgen weitere 70,1 Millionen Euro. Gefördert werden Neubauten, Umbauten, Erweiterungen sowie Maßnahmen für Barrierefreiheit und Brandschutz. Insgesamt starten im kommenden Schuljahr 55 neue Projekte im Rahmen des Landesschulbauprogramms.

„Moderne Bildung braucht moderne Räume. Wer gute Schule will, muss auch in ihre Gebäude investieren – nicht irgendwann, sondern jetzt“, betonte Teuber weiter. Dabei ist dem Land bewusst, dass viele Schulträger – insbesondere Kommunen – vor großen Herausforderungen stehen. „Die Schulträger leisten Enormes“, sagt Teuber. „Aber gute Bildung ist kein Luxus der Kommunen, sondern ein Grundrecht. Deshalb steht das Land Rheinland-Pfalz fest an ihrer Seite.“

Die Grundlage für die gezielte Förderung bildet die vor zwei Jahren überarbeitete Schulbaurichtlinie. Sie wurde gemeinsam mit Fachleuten im Rahmen der Initiative „Schule der Zukunft“ entwickelt und legt nicht nur klare Kriterien für eine Landesförderung fest, sondern setzt auch Maßstäbe für nachhaltige, pädagogisch sinnvolle und zukunftsfähige Bauvorhaben.

Über den Geldsegen freuen sich auch die Verantwortlichen vor Ort: „Ich freue mich, dass wir auch dank der Förderung des Landes bald auch am Humboldt-Gymnasium (HGT) die Anforderungen für Barrierefreiheit erfüllen können. Auch Schülerinnen und Schüler, die gehbehindert sind, müssen in die oberen Etagen des Gebäudes gelangen können. Es ist wichtig, dass sie sich überall frei bewegen können. Wir sind auch froh, dass das HGT durch den derzeit laufenden Erweiterungsbau endlich die dringend benötigten zusätzlichen Klassenräume erhält und den Jugendlichen dann angemessene Unterrichtsbedingungen bieten kann. Die derzeitige Dislozierung am HGT mit der Nutzung eines anderen Gebäudes wird dann im Sommer ein Ende haben. Vielen Dank an das Land für diese Unterstützung, die wir sehr gut gebrauchen können„, so Elvira Garbes, Bürgermeisterin und Schuldezernentin der Stadt Trier. (Quelle: Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz)