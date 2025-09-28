Drei Angehörige mit Messer verletzt: Tatverdächtiger jetzt in U-Haft

BETZDORF – Nach einer Gewalttat in einer Familie in Betzdorf im Westerwald ist der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft gekommen.

Der 66-Jährige habe sich am Samstagnachmittag telefonisch bei der Polizei gemeldet und sei im Stadtgebiet widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei zunächst mit. Nun wurde er nach Polizeiangaben dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Der 66-Jährige soll am Freitagmorgen drei Familienmitglieder in Betzdorf im Kreis Altenkirchen im nördlichen Rheinland-Pfalz teils schwer verletzt haben. Bei den Opfern handelt es sich laut Polizei um seine 61 Jahre alte, getrennt von ihm lebende Ehefrau, einen 41 Jahre alten engen Verwandten und ein 14-jähriges Mädchen, das ebenfalls aus dem näheren Verwandtenkreis stammt.

Großaufgebot bei der Fahndung

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Die Erwachsenen wurden schwer verletzt, die Jugendliche leicht. Die 14-Jährige habe am Freitag das Krankenhaus wieder verlassen, die anderen beiden seien dort weiter in Behandlung, teilte die Polizei mit.

Sie hatte mit vielen Beamten in Betzdorf und Umgebung nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Er könnte mit einem Messer bewaffnet sein, hatte die Polizei mitgeteilt. Eine Gefährdung der Bevölkerung erscheine unwahrscheinlich, könne aber nicht ausgeschlossen werden, hieß es vor der Festnahme.