Bitburg: Volltreffer bei Verkehrskontrolle auf B51 – Drogenfund bei allen fünf Insassen

BITBURG – Am Nachmittag des 28.09.2025 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bitburg einen mit fünf Personen besetzten PKW auf der B51 Höhe Bitburg.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest beim Fahrer reagierte positiv auf Amphetamin und Cannabis.

Bei allen Insassen sowie im Fahrzeug wurden im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle Betäubungsmittel (u.a. Kokain, Amphetamin und Ecstasy) aufgefunden und sichergestellt.

Gegen die Beteiligten wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.