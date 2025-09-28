Motorradfahrerinnen stürzen wegen verunreinigter Fahrbahn

HEIMWEILER/KIRN – Zwei Motorradfahrerinnen sind auf einer Landstraße bei Heimweiler im Landkreis Bad Kreuznach gestürzt, weil die Fahrbahn verunreinigt war.

Zunächst sei die 35-jährige vorausfahrende Fahrerin ins Rutschen gekommen, teilte die Polizei mit. Dadurch habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei gestürzt. Vermutlich sei sie durch ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ins Rutschen geraten.

Die unmittelbar nachfolgende 38-jährige Fahrerin habe gebremst, um nicht mit der 35-Jährigen zusammenzustoßen. Dabei sei sie ebenfalls gestürzt. Sie habe oberflächliche Schürfwunden erlitten.

Die 35-Jährige sei verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Woher die Betriebsstoffe auf der Fahrbahn kamen und worum es sich genau handelte, war zunächst unklar. Laut einem Polizeisprecher könnte es sich um Kühlflüssigkeit gehandelt haben.