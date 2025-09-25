Trier: 4. Kleidertauschbörse der A.R.T. – Kleidung ein neues Leben schenken

TRIER – Der Zweckverband A.R.T. lädt am Freitag, 17. Oktober 2025 von 15 bis 19 Uhr zu einer Kleidertauschbörse auf sein Betriebsgelände in Trier-Süd (Löwenbrückener Straße 13/14) ein.

Teilnehmen kann jeder, der Lust hat nach neuen Lieblingsstücken zu stöbern. Mitgebracht werden dürfen bis zu fünf gut erhaltene Stücke – egal ob Frauen- oder Männerkleidung, kleine oder große Größen, Sommer- oder Wintermode. Accessoires wie Handtaschen und Schuhe können ebenfalls getauscht werden.

Aber auch wer selbst nichts dabei hat, darf seine Fundstücke mit nach Hause nehmen.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) die Kleidertauschbörse und möchte damit eine Möglichkeit schaffen, Kleidung ein neues Leben zu schenken. Denn der nachhaltige Umgang mit Kleidung schont die Umwelt.

Die Teilnahme an der Kleidertauschbörse ist kostenlos. Übrig gebliebene Kleidung wird gespendet. Weitere Infos: www.art trier.de