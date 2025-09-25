RLP: Explosion in Wohn- und Geschäftshaus – Anwohner werden vor Gas gewarnt

0
Feuerwehrleute beim Einsatz bei einem Gasalarm.
Foto: dpa / Symbolbild

DAADEN/BETZDORF – In der Betzdorfer Straße in Daaden findet aktuell ein größerer Einsatz von Polizei und Rettungskräften statt. Auslöser war eine Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus.

Die genaue Ursache und das Schadensausmaß sowie die Situation bezüglich möglicher Verletzter sind zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Es wird davon ausgegangen, dass die Explosion nicht vorsätzlich herbeigeführt wurde und in Zusammenhang mit Bauarbeiten steht.

Warnung vor Gasleck in Daaden

Die Integrierte Leitstelle Montabaur hat eine vorsorgliche Warnung herausgegeben, da im Bereich Daaden und angrenzenden Gebieten Gas austritt. Aufgrund der potenziellen Gesundheitsgefahren werden die Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten, Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten und den Gefahrenbereich zu meiden.

Personen im Umkreis von 300 Metern werden aufgefordert, die Gebäude nicht zu verlassen.  Der betroffene Bereich ist weiträumig abgesperrt.

