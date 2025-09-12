Gefährliche Promillefahrt auf der B419: Polizei stoppt Autofahrer bei Konz

KONZ – Am Freitag, dem 12. September 2025, um 18.40 Uhr, wurde der Polizei ein auffällig fahrender schwarzer Kia auf der B419 zwischen Temmels und Konz gemeldet. Das Fahrzeug sei mehrfach in den Gegenverkehr geraten. Die Polizeiinspektion Trier nahm die Verfolgung auf.

Fahndungsmaßnahmen erfolgreich

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den Fahrzeugführer stellen. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Trier oder Saarburg zu melden.