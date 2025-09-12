Erst Crash, dann Faustschlag! Fahrer rastet aus und flüchtet

BAUMHOLDER/BIRKENFELD – Am Donnerstag, 11. September 2025, ereignete sich in der Berschweilerstraße in Baumholder (Landkreis Birkenfeld) gegen 18 Uhr ein Auffahrunfall. Der Verursacher stieg aus seinem Wagen aus und schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend vom Unfallort.

Ermittlungen gegen den Flüchtigen

Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge konnten sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrers merken. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen Körperverletzung und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

Dank der Zeugenhinweise hat die Polizei nun eine heiße Spur, um den Täter zu finden.