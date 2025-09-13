Saarland: Nach schwerem „Wheelie“-Unfall – Biker (20) stirbt im Krankenhaus

LOSHEIM AM SEE. Wie von lokalo.de berichtet, ereignete sich am 6.9.2025 auf der B268 bei Losheim am See ein schwerer Motorradunfall. Hierbei verlor ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Hermeskeil bei riskanten Fahrmanövern die Kontrolle über seine Maschine und wurde lebensgefährlich verletzt.

Er befuhr die Bundesstraße B268 in Fahrtrichtung Losheim am See. Etwa 500 Meter vor Losheim führte er bei hoher Geschwindigkeit mehrere sogenannte „Wheelies“ (Fahren auf dem Hinterrad) mit seiner KTM durch. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und prallte heftig gegen die Leitplanken. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn mit schwersten Verletzungen in das Winterbergklinikum Saarbrücken.

Am heutigen Samstag teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit, dass der 20-Jährige Motorradfahrer am 10.9.2025 im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen ist.