Losheim: 20-Jähriger kracht bei „Wheelies“ in Leitplanken – lebensgefährlich verletzt!

Losheim am See. Schwerer Motorradunfall am Samstagabend auf der B268 bei Losheim am See: Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Hermeskeil verlor bei riskanten Fahrmanövern die Kontrolle über seine Maschine und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Sturz nach „Wheelies“ bei hoher Geschwindigkeit

Nach Angaben der Polizei befuhr der junge Mann am 06.09.2025 gegen 18:45 Uhr die Bundesstraße B268 aus Richtung Nunkirchen kommend in Fahrtrichtung Losheim am See. Etwa 500 Meter vor Losheim führte er bei hoher Geschwindigkeit mehrere sogenannte „Wheelies“ (Fahren auf dem Hinterrad) mit seiner KTM durch. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, stürzte und prallte heftig gegen die Leitplanken.

Schwer verletzt ins Klinikum geflogen

Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in das Winterbergklinikum Saarbrücken geflogen. Laut Polizei schwebt er weiterhin in Lebensgefahr.

Sperrung der B268 nach dem Unfall

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Versorgung des Verletzten musste die B268 im Bereich Losheim am See für rund 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde währenddessen umgeleitet.

Der tragische Unfall auf der B268 bei Losheim am See zeigt erneut die Gefahren riskanter Fahrmanöver im Straßenverkehr. Der Zustand des jungen Motorradfahrers bleibt kritisch.