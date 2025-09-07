Naturschauspiel: Heute Abend Blutmond über Trier, Luxemburg & Eifel – Alle Zeiten & Tipps

TRIER. Am heutigen Sonntagabend, 7. September 2025, verwandelt sich der Himmel über unserer Region in eine Bühne für ein seltenes Naturschauspiel: Eine totale Mondfinsternis lässt den Vollmond tiefrot leuchten – den sogenannten Blutmond.
Dieses Ereignis ist in ganz Europa sichtbar – und auch in Trier, Luxemburg und der Eifel haben wir beste Chancen, dabei zu sein.
Alle Uhrzeiten für heute Abend
Trier (Rheinland-Pfalz)
-
🌙 Mondaufgang: ~20:01 Uhr MESZ
-
🌑 Größte Verfinsterung: 20:11 Uhr MESZ
-
🌕 Ende der Totalität: 20:52 Uhr MESZ
-
🌘 Ende der partiellen Phase: 21:56 Uhr MESZ
-
🌒 Ende des Halbschattens: 22:55 Uhr MESZ
Luxemburg-Stadt
-
Mondaufgang und Sichtbarkeitszeiten wie in Trier fast identisch: Maximum gegen 20:11 Uhr MESZ, Ende der Totalität um 20:52 Uhr.
👉 In der Eifel gelten nahezu die gleichen Zeiten. Wichtig: Der Mond steht zu Beginn sehr niedrig über dem Ost-Horizont – freie Sicht ist entscheidend!
Die besten Plätze zum Beobachten
-
Trier: Petrisberg, Markusberg, Tarforst-Höhenzüge
-
Luxemburg: Kirchberg-Plateau, Felder im Umland
-
Eifel: Ferschweiler Plateau, Nürburgring-Höhen, „Eifel-Blicke“-Aussichtspunkte
👉 Tipp: Meide Straßenbeleuchtung und wähle freie Landschaften oder Anhöhen mit ungestörtem Blick nach Osten.
So gelingen heute deine Blutmond-Fotos
-
Stativ verwenden und Nachtmodus aktivieren
-
DSLR: ISO 200–800, Belichtung 1/30 s bis 1 s testen
-
Smartphone: Auf festen Untergrund stellen, Nachtmodus einschalten
-
Vordergrund (Burgen, Bäume, Skyline) einbauen – macht das Foto besonders
Wetterlage
Im September kann es wechselhaft sein – aber schon kleine Wolkenlücken reichen aus, um den faszinierenden roten Mond zu sehen. Ein spontaner Blick nach draußen lohnt sich also in jedem Fall.
FAQ – Häufige Fragen
Wann genau sehe ich den Blutmond heute in Trier?
Ab ca. 20:01 Uhr beim Mondaufgang, Maximum um 20:11 Uhr, Ende der Totalität um 20:52 Uhr.
Brauche ich eine Schutzbrille?
Nein – Mondfinsternisse sind völlig ungefährlich für die Augen.
Warum ist der Mond rot?
Die Erdatmosphäre filtert das Sonnenlicht: Blaues Licht wird gestreut, nur die roten Wellen erreichen den Mond.
Fazit: Heute Abend unbedingt rausgehen!
Der Blutmond am 7. September 2025 ist ein spektakuläres Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Ob mit der Kamera, mit Freunden oder einfach zum Staunen: Heute Abend färbt sich der Himmel über Trier, Luxemburg und der Eifel in ein magisches Rot.
👉 Also: Ab 20 Uhr raus ins Freie und den Nachthimmel genießen!