Naturschauspiel: Heute Abend Blutmond über Trier, Luxemburg & Eifel – Alle Zeiten & Tipps

Blutmond. Foto:dpa-Archiv

TRIER. Am heutigen Sonntagabend, 7. September 2025, verwandelt sich der Himmel über unserer Region in eine Bühne für ein seltenes Naturschauspiel: Eine totale Mondfinsternis lässt den Vollmond tiefrot leuchten – den sogenannten Blutmond.

Dieses Ereignis ist in ganz Europa sichtbar – und auch in Trier, Luxemburg und der Eifel haben wir beste Chancen, dabei zu sein.

Alle Uhrzeiten für heute Abend

Trier (Rheinland-Pfalz)

  • 🌙 Mondaufgang: ~20:01 Uhr MESZ

  • 🌑 Größte Verfinsterung: 20:11 Uhr MESZ

  • 🌕 Ende der Totalität: 20:52 Uhr MESZ

  • 🌘 Ende der partiellen Phase: 21:56 Uhr MESZ

  • 🌒 Ende des Halbschattens: 22:55 Uhr MESZ

Luxemburg-Stadt

  • Mondaufgang und Sichtbarkeitszeiten wie in Trier fast identisch: Maximum gegen 20:11 Uhr MESZ, Ende der Totalität um 20:52 Uhr.

👉 In der Eifel gelten nahezu die gleichen Zeiten. Wichtig: Der Mond steht zu Beginn sehr niedrig über dem Ost-Horizont – freie Sicht ist entscheidend!

Die besten Plätze zum Beobachten

  • Trier: Petrisberg, Markusberg, Tarforst-Höhenzüge

  • Luxemburg: Kirchberg-Plateau, Felder im Umland

  • Eifel: Ferschweiler Plateau, Nürburgring-Höhen, „Eifel-Blicke“-Aussichtspunkte

👉 Tipp: Meide Straßenbeleuchtung und wähle freie Landschaften oder Anhöhen mit ungestörtem Blick nach Osten.

So gelingen heute deine Blutmond-Fotos

  • Stativ verwenden und Nachtmodus aktivieren

  • DSLR: ISO 200–800, Belichtung 1/30 s bis 1 s testen

  • Smartphone: Auf festen Untergrund stellen, Nachtmodus einschalten

  • Vordergrund (Burgen, Bäume, Skyline) einbauen – macht das Foto besonders

Wetterlage

Im September kann es wechselhaft sein – aber schon kleine Wolkenlücken reichen aus, um den faszinierenden roten Mond zu sehen. Ein spontaner Blick nach draußen lohnt sich also in jedem Fall.

FAQ – Häufige Fragen

Wann genau sehe ich den Blutmond heute in Trier?
Ab ca. 20:01 Uhr beim Mondaufgang, Maximum um 20:11 Uhr, Ende der Totalität um 20:52 Uhr.

Brauche ich eine Schutzbrille?
Nein – Mondfinsternisse sind völlig ungefährlich für die Augen.

Warum ist der Mond rot?
Die Erdatmosphäre filtert das Sonnenlicht: Blaues Licht wird gestreut, nur die roten Wellen erreichen den Mond.

Fazit: Heute Abend unbedingt rausgehen!

Der Blutmond am 7. September 2025 ist ein spektakuläres Ereignis, das man nicht verpassen sollte. Ob mit der Kamera, mit Freunden oder einfach zum Staunen: Heute Abend färbt sich der Himmel über Trier, Luxemburg und der Eifel in ein magisches Rot.

👉 Also: Ab 20 Uhr raus ins Freie und den Nachthimmel genießen!

