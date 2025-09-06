Bitburg: PKW kollidiert mit Fußgängerin – Frau mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

BITBURG. Am heutigen Samstag kam es gegen 11.58 Uhr im Karenweg in Bitburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Beide Beteiligten bewegten sich von der Fußgängerzone kommend in Richtung Konrad-Adenauer-Platz, als es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision kam.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin und zog sich eine Kopfverletzung zu. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus Bitburg eingeliefert.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 06561/96850 zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

