Nach freundlichem Sonntag – So nass startet das Wetter in die neue Woche!

TRIER. Regenschirm oder Regenjacke raus: Zum Start der neuen Woche erwartet der Wetterdienst für Rheinland-Pfalz und das Saarland Regen und das ein oder andere Gewitter.

Schauer, Wolken und Gewitter: Die neue Woche beginnt im Saarland und in Rheinland-Pfalz mit einem Wettermix. Zuvor zeigt sich der. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Höchsttemperaturen von 26 bis 29 Grad Celsius. In der Nacht zum Montag bahnt sich dann von Westen her allerdings der erste Regen an, auch Gewitter sind möglich.

Die neue Woche beginnt in den beiden Ländern mit vielen Wolken, Regen und ab dem Montagnachmittag mit Gewittern und örtlich auch Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 21 bis 24 Grad. Auch am Dienstag erwartet der DWD viele Wolken und erneut Regen und Gewitter. Mit maximal 18 bis 21 Grad wird es nochmals kühler.