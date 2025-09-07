Nach freundlichem Sonntag – So nass startet das Wetter in die neue Woche!

Die neue Woche beginnt in den beiden Ländern mit vielen Wolken, Regen und ab dem Montagnachmittag mit Gewittern und örtlich auch Starkregen. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch bei 21 bis 24 Grad. Auch am Dienstag erwartet der DWD viele Wolken und erneut Regen und Gewitter. Mit maximal 18 bis 21 Grad wird es nochmals kühler.
