Tödlicher Hausbrand in Homburg-Erbach: 52-Jähriger stirbt

HOMBURG – Am heutigen Samstag, 06. September 2025, wurde die Polizei Homburg um 08.31 Uhr über eine Rauchentwicklung aus dem Obergeschoss eines Einfamilienhauses im Ortsteil Erbach informiert.

Die Feuerwehr konnte den 52-jährigen Bewohner bergen, der jedoch wenig später im Krankenhaus verstarb.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Die Rettungskräfte begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen, die jedoch erfolglos blieben. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu werden von der zuständigen Fachdienststelle fortgeführt.

Der Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.