RLP: Schockierender Vandalismus auf Friedhof – 14 Gräber verwüstet und zerstört

WOLFSTEIN-ROẞBACH/KUSEL – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vom 11. September auf den 12. September 2025, kam es auf dem Friedhof des Ortsteiles Roßbach (Landkreis Kusel) zu einem schweren Vandalismus-Vorfall. Unbekannte Täter zerstörten mehrere Gräber.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein städtischer Mitarbeiter musste am Freitagvormittag mit Schrecken feststellen, dass auf dem Gelände der Begräbnisstätte ungefähr vierzehn Gräber gewaltsam zerstört wurden. Die Täter rissen Pflanzen aus den Grabstellen, verteilten sie auf dem Gelände und warfen Grabsteine um.

Zusätzlich sprühten die unbekannten Personen mit weißer Farbe den Schriftzug „Scheiß Tote“ auf einen Weg. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf einen unteren fünfstelligen Betrag. Die Polizei Lauterecken hat Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0631-369 14599 zu melden.