Verfolgungsjagd nach Unfallflucht: 17-jähriger Quad-Fahrer festgenommen

SULZBACH – Ein 17-jähriger Jugendlicher aus Dudweiler hat am heutigen Dienstag, dem 09. September 2025, einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend einer Polizeikontrolle durch Flucht entzogen. Er konnte nach einer Verfolgungsjagd, die sich über zwei Landkreise erstreckte, festgenommen werden.

Rücksichtslose Fahrweise

Der Vorfall ereignete sich um 09.43 Uhr in Sulzbach, als der Jugendliche mit seinem Quad einem anderen Verkehrsteilnehmer auffuhr. Er floh von der Unfallstelle, wurde jedoch von Fahndungskräften gesichtet. Es entwickelte sich eine Verfolgungsjagd, die unter anderem durch die Ortschaften Bildstock, Spiesen, Elversberg und Neunkirchen führte.

Während der Flucht gefährdete der 17-Jährige durch seine rücksichtslose Fahrweise weitere Verkehrsteilnehmer. Nach einer weiteren fußläufigen Flucht konnte er schließlich durch die Polizei Neunkirchen festgenommen werden. Nach strafprozessualen Maßnahmen auf der Wache wurde der Jugendliche an seine Eltern überstellt.

Dem Beschuldigten werden nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Vergehen vorgeworfen, u.a. eine Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung etc. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere werden Ermittlungen im Hinblick auf ein Diebstahlsdelikt unternommen, da das verwendete Quad in der vergangenen Nacht bei der Polizei Saarbrücken-Stadt als gestohlen gemeldet wurde.

Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich zu melden.