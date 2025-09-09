18 Durchsuchungen – Haftbefehle nach Automatensprengungen

Festnahme Polizei
Symbolbild. Foto: dpa-Archiv

DÜSSELDORF/SAARBRÜCKEN – Im Zuge von Ermittlungen wegen drei Geldautomatensprengungen hat die Polizei 18 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden gegen vier Personen Haftbefehle vollstreckt, wie die Polizei mitteilte.

Ermittlungen ergaben einen Zusammenhang zwischen drei Geldautomatensprengungen im Saarland, in Rheinland-Pfalz und Hessen aus dem Vorjahr.

Einsatzkräfte aus dem Saarland und Nordrhein-Westfalen waren gemeinsam im Einsatz. Sie wurden logistisch und finanziell durch das sogenannte EU-Finanzinstrument «Internal Security Fund (ISF) Lumen» unterstützt, das der Bekämpfung organisierter Kriminalität dient.

