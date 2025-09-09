Grenzkontrollen im Saarland: Bundespolizei nimmt 35-Jährigen fest

KLEINBITTERSDROF. Am gestrigen Montag wurde gegen 18.40 Uhr ein 35-jähriger Franzose im Rahmen der Binnengrenzkontrollen in Kleinblittersdorf kontrolliert.

Eine Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Informationssystemen ergab einen Treffer. Gegen den Mann lag eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung aufgrund einer Verurteilung wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Der Mann wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Saarbrücken Goldene Bremm verbracht. Hier wurde weiterhin festgestellt, dass gegen den Mann eine wirksame Fahrerlaubnissperre vorlag. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Mann eröffnet.

Die Geldstrafe des Vollstreckungshaftbefehls in Höhe von 2000,- Euro sowie die dazugehörigen Verfahrenskosten konnte der 35-Jährige auf der Dienststelle begleichen. Daraufhin wurde er auf freien Fuß entlassen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)