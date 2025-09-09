Region: Pritschenwagen in Vollbrand – Ermittlungen wegen Brandstiftung

0
Foto: Uli Deck / dpa / Symbolbild

IDAR-OBERSTEIN. Am Freitag, 5. September 2025, ging bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein gegen 0.20 Uhr die Meldung über ein brennendes Fahrzeug in der Wilhelmstraße ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Fahrerkabine eines Pritschenwagens bereits in Vollbrand.

Auch ein weiteres Fahrzeug, ein Kleintransporter, wurde durch Feuer beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist in beiden Fällen von Brandstiftung auszugehen.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe: Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich der Wilhelmstraße bemerkt?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden: 06781-5610. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

