RLP: Kuriose Senf-Attacke auf fahrendes Auto – Polizei ermittelt – Windschutzscheibe bedeckt

Ein 21-Jähriger fährt auf einer Bundesstraße Richtung Worms. Plötzlich landet eine große Menge Senf auf seiner Windschutzscheibe und dem Dach. Viele Fragen sind noch offen.

FRANKENTHAL. Unbekannte Personen haben in Höhe einer Fußgängerbrücke bei Frankenthal ein fahrendes Auto mit einer großen Menge Senf beworfen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Windschutzscheibe und das Dach des Autos eines 21-jährigen mit Senf bedeckt.

Auf seiner Fahrt Richtung Worms verriss der 21-Jährige daraufhin das Lenkrad. Da zu dem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug in der Nähe fuhr, kam es nicht zu einem Verkehrsunfall. Ob der Senf aus einem Eimer kam, kann die Polizei derzeit nicht bestätigen. Da es sich bei der Tat um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt, ermittelt nun die Polizei. (Quelle: dpa)