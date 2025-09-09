Lese- und Vorlesesommer in Konz: 1000 Kinder tauchten in Welt der Bücher ein

KONZ. Rund 1000 Kinder sind in der Stadtbibliothek Konz beim diesjährigen Lese- und Vorlesesommer Rheinland-Pfalz in die Welt der Bücher eingetaucht.

Die Lesesommer-Kinder, im Alter von 6 bis 16 Jahren, haben zusammen knapp 6850 Bücher gelesen und anschließend mit dem Ausfüllen der „Buch-Checks“ bewiesen, dass sie nicht nur lesen, sondern auch kreativ schreiben können. Die fleißigen Leseratten können nun als Anerkennung für ihre Leistung ihre wohlverdienten Urkunden und Preise abholen.

Den jüngeren Kindern wurden beim Vorlese-Sommer mehr als 2630 Bücher vorgelesen. Anschließend malten sie ein Bild zu ihrem Lieblingsbuch. Für ihre kreative Teilnahme erhielten sie eine Urkunde und einen Gutschein für eine Kugel Eis.

Die Preisziehung der landesweiten Verlosung findet am 1.10.2025 statt. Die Kinder, die dabei einen Preis gewonnen haben, werden im Anschluss von der Stadtbibliothek informiert.

Die Stadt Konz dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihr reges Interesse sowie dem Team der Stadtbibliothek für die Organisation und Durchführung. Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren, mit deren finanzieller Unterstützung mehr als 1600 neue Bücher für den Lese- und Vorlesesommer angeschafft werden konnten. Die Kinder haben diese Bücher mit viel Freude und Begeisterung genutzt und wertgeschätzt.

Die Stadtbibliothek freut sich darauf, auch in Zukunft vielen Kindern die Welt der Bücher näherzubringen und ihre Begeisterung für das Lesen weiter zu fördern. (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Konz)