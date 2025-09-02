Eifel: Bombe gefunden – Klinik und Campingplatz betroffen

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Wegen des Funds einer Bombe ist ein Gebiet in Bad Neuenahr-Ahrweiler laut Stadt vorsorglich geräumt und abgesperrt worden.

Dazu gehören ein Parkplatz, ein Campingplatz und ein Teil der Ehrenwall’schen Klinik, hieß es auf der Homepage der Stadt. Polizei und Kampfmittelräumdienst seien im Einsatz.

Die Bombe sei am Vormittag von einer Baufirma bei Bauarbeiten gefunden worden. «Die Untersuchungen und der Einsatz laufen derzeit», schrieb die Stadt. Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Anliegerinnen und Anlieger sollten Ruhe bewahren. «Eine Evakuierung von Anwohnerinnen und Anwohnern ist derzeit nicht vorgesehen.»

