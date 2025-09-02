Pkw mit Pferdeanhänger brennt auf A61 aus: Fahrerin rettet Kind und Pferd

OCHTENDUNG/A61 – Heute Mittag, gegen 12:50 Uhr, kam es auf der Autobahn A61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Fahrzeugbrand. Ein Pkw, der einen Pferdeanhänger zog, geriet in Vollbrand, vermutlich infolge eines technischen Defekts im Motorraum.

Schnelles Handeln verhindert Verletzungen

Die 35-jährige Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch auf den Standstreifen steuern. Sie befreite ihr Kleinkind aus dem Auto und koppelte anschließend den Anhänger ab, auf dem sich ein Pferd befand. Durch das schnelle und besonnene Handeln konnte eine größere Katastrophe verhindert werden.

Der Pkw brannte komplett aus, aber es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Pellenz war mit vier Fahrzeugen und 14 Kräften im Einsatz. Die Autobahn war für etwa 45 Minuten voll gesperrt, was zu einem Stau von rund fünf Kilometern Länge führte. Der Sachschaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Pferd wurde vorübergehend auf einem nahegelegenen Hof untergebracht.